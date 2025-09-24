Ponte Stretto Morelli | nei prossimi giorni risposte a Corte Conti
Roma, 24 set. (askanews) - "Con la Corte dei conti ci sono "normali interlocuzioni tra amministrazioni. Ci sono state delle richieste di approfondimento e, quindi, verranno immediatamente consegnate alla Corte perché la Corte ha fatto un immane lavoro". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), Alessandro Morelli, ha commentato a margine di un convegno di Banca Mediolanum i rilievi alla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto da parte della magistratura contabile. "Nei prossimi giorni daremo tutte le risposte - ha aggiunto - l'auspicio che è che non ci siano rallentamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ponte - stretto
Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue
Sul Ponte sullo Stretto cala la nebbia. Non quella del mare, ma quella che serve a nascondere. La Società Stretto di Messina, guidata da Pietro Ciucci, ha risposto al deputato Angelo Bonelli che la sua carica non basta per ottenere i documenti sul contratto co - facebook.com Vai su Facebook
Sul Ponte sullo Stretto cala la nebbia. Non quella del mare, ma quella che serve a nascondere. La Società Stretto di Messina, guidata da Pietro Ciucci, ha risposto al deputato Angelo Bonelli che la sua carica non basta per ottenere i documenti sul contratto co - X Vai su X
Ponte Stretto, Morelli: nei prossimi giorni risposte a Corte Conti; Ponte sullo Stretto, Ciucci: «Dalla Corte dei Conti nessuna bocciatura»; Ponte sullo Stretto, il Cipess firma la delibera.
Ponte sullo Stretto, Morelli: ‘Con Corte dei Conti normali interlocuzioni tra amministrazioni’ - "Nei prossimi giorni daremo tutte le risposte, l'auspicio è che non ci siano rallentamenti" così Morelli, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Cipess ... Come scrive citynow.it
Ponte sullo Stretto, Governo: “Interlocuzione fisiologica con la Corte dei Conti” - Ci sono state richieste di approfondimento e verranno immediatamente consegnate alla Corte, che ha fatto un immane lavoro", ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al ... Riporta teleborsa.it