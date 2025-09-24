Roma, 24 set. (askanews) - "Con la Corte dei conti ci sono "normali interlocuzioni tra amministrazioni. Ci sono state delle richieste di approfondimento e, quindi, verranno immediatamente consegnate alla Corte perché la Corte ha fatto un immane lavoro". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), Alessandro Morelli, ha commentato a margine di un convegno di Banca Mediolanum i rilievi alla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto da parte della magistratura contabile. "Nei prossimi giorni daremo tutte le risposte - ha aggiunto - l'auspicio che è che non ci siano rallentamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ponte Stretto, Morelli: nei prossimi giorni risposte a Corte Conti