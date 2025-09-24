Ponte Stretto la Corte dei Conti solleva dubbi | Chiarire costi e norme ambientali
Il Ponte sullo Stretto nel mirino della Corte dei Conti che rispedisce al mittente la delibera del Cipess che darebbe il via libera al progetto definitivo. Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile che “risulterebbe non compiutamente assolto l’onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess, anche . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: ponte - stretto
Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue
Sul Ponte sullo Stretto cala la nebbia. Non quella del mare, ma quella che serve a nascondere. La Società Stretto di Messina, guidata da Pietro Ciucci, ha risposto al deputato Angelo Bonelli che la sua carica non basta per ottenere i documenti sul contratto co - facebook.com Vai su Facebook
Sul Ponte sullo Stretto cala la nebbia. Non quella del mare, ma quella che serve a nascondere. La Società Stretto di Messina, guidata da Pietro Ciucci, ha risposto al deputato Angelo Bonelli che la sua carica non basta per ottenere i documenti sul contratto co - X Vai su X
La Corte dei Conti frena il Ponte sullo Stretto. Il Ministero: Forniremo tutti i chiarimenti; Rilievi dalla Corte dei Conti per il Ponte sullo Stretto, il Pd: Sonora bocciatura; Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti sulla delibera del Cipess.
Ponte stretto di Messina, la Corte dei conti chiede chiarimenti - I magistrati pongono osservazioni sulla delibera del governo, sugli importi, sui costi e sulle stime del traffico. Segnala lapresse.it
Il progetto del ponte sullo Stretto non convince la Corte dei Conti - I magistrati contabili hanno chiesto al governo chiarimenti sulle deroghe ai vincoli ambientali e sull'aumento dei costi ... Secondo ilpost.it