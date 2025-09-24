Ponte Stretto faro della Corte dei Conti | Delibera non ben motivata servono chiarimenti

Faro della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto di Messina. Nella delibera del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) che ha dato il via libera al progetto definitivo “risulterebbe non compiutamente assolto l’onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell’iter procedimentale, una puntuale valutazione degli esiti istruttori “. Lo si legge in un rilievo, visionato da LaPresse, inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio centrale di segreteria del Dipe, da parte dell’Ufficio di controllo sugli atti del ministero dell’Economia e delle Finanze della Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ponte Stretto, faro della Corte dei Conti: “Delibera non ben motivata, servono chiarimenti”

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue

Il Piano casa annunciato dalla premier Meloni? Costerebbe 12,5 miliardi, meno del Ponte sullo Stretto. - X Vai su X

Sul Ponte sullo Stretto cala la nebbia. Non quella del mare, ma quella che serve a nascondere. La Società Stretto di Messina, guidata da Pietro Ciucci, ha risposto al deputato Angelo Bonelli che la sua carica non basta per ottenere i documenti sul contratto co - facebook.com Vai su Facebook

Dallo Stretto è tutto | I No Ponte ora sperano nella Corte dei conti; Quante case verranno espropriate per costruire il ponte sullo Stretto; Ponte sullo Stretto, faro della Commissione von der Leyen sul contratto con i privati.

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su procedure, costi e stime di traffico. Mit: «Normale interlocuzione» - In un documento alla presidenza del Consiglio dei ministri, la magistratura contabile sottolinea la necessità ... Segnala msn.com

Ponte sullo Stretto, Corte dei Conti stoppa il progetto: “Governo chiarisca su costi e violazioni norme ambientali - È arrivata la bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipess che ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto: i magistrati ... Secondo fanpage.it