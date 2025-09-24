Ponte stretto di Messina la Corte dei conti chiede chiarimenti

Sul Ponte sullo stretto di Messina la Corte Conti chiede chiarimenti. Un inciampo sul percorso del Ponte che unirà la Calabria con la Sicilia. La Corte dei Conti ha infatti chiesto alla presidenza del Consiglio – precisamente, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica – una serie di chiarimenti su vari aspetti della delibera Cipess, sia procedurali sia relativi ad alcune voci di costi, sottolineando che nel provvedimento “risulterebbe non compiutamente assolto l’ onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell’iter procedimentale, una puntuale valutazione degli esiti istruttori “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

