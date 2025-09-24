Ponte Stretto Corte dei Conti chiede chiarimenti Pd | Bocciatura Mit | Interlocuzione
La Corte dei Conti interviene sul progetto per il Ponte sullo Stretto di Messina. I giudici hanno espresso dubbi sulla delibera con la quale il Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha dato il via libera al progetto del ponte. Nel documento inviato alla presidenza del Consiglio il magistrato istruttore, Valeria Fran, ricostruisce la tempistica dei diversi passaggi tra le amministrazioni e chiede chiarimenti anche procedurali e tecnici esprimendo molte "perplessità". In un documento alla presidenza del Consiglio la magistratura contabile scrive che "risulterebbe non compiutamente assolto l'onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell'iter procedimentale, una puntuale valutazione degli esiti istruttori". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
