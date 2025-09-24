Ponte Stretto CConti | Chiarimenti

Servizitelevideo.rai.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.48 La Corte dei Conti sottolinea "la necessità di acquisire chiarimenti ed elementi informativi"sulla delibera che ha dato il via al Ponte sullo Stretto. Sembra una ricognizione senza motivazioni e valutazione degli snodi,scrive. Immediata la replica del Mit ai rilievi della magistratura contabile su tempi e modalità della delibera Cipess: "Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste fanno parte della fisiologica interlocuzione tra Istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

Ponte sullo stretto come opera militare: l’opera si farà grazie a Trump?

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto “opera militare”, il piano di Meloni per raggiungere obiettivo Nato sul 5% del pil per la difesa, sostegno da Trump e Ue

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su costi, norme ambientali e stime di traffico. Il ministero: «Normale interlocuzione; C.Conti chiede chiarimenti su delibera Cipess Ponte Stretto; Delibera Cipess sul Ponte, chiesti chiarimenti.

ponte stretto cconti chiarimentiPonte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su procedure, costi e stime di traffico. Mit: «Normale interlocuzione» - In un documento alla presidenza del Consiglio dei ministri, la magistratura contabile sottolinea la necessità ... Segnala msn.com

Ponte Stretto, faro della Corte dei Conti: “Delibera non ben motivata, servono chiarimenti” - Nella delibera del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo ... Si legge su lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Cconti Chiarimenti