Ponte Messina | Morfino M5s ' Salvini porti documentazione in Parlamento'
Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “Noi siciliani sappiamo bene qual è il livello di incuria del ministro Salvini. Ne abbiamo avuta piena contezza nell'estate del 2024, la più terribile sul fronte crisi idrica per la nostra regione. Non ci meraviglia affatto dunque che la Corte dei Conti abbia mosso molteplici rilievi alla delibera Cipess sul ponte sullo Stretto: su quest'opera il pressappochismo regna sovrano da oltre due anni. E il fatto che noi parlamentari non abbiamo ancora pieno accesso a tutta la documentazione, è una falla gravissima che dimostra quanto lo stesso governo sappia di essere in difetto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
