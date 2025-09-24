Ponte Messina | M5s ' a ottobre non partirà alcun cantiere'
Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “Relativamente alla delibera Cipess sul ponte sullo Stretto la Corte dei Conti 'risulterebbe non compiutamente assolto l'onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dallo stesso Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell'iter procedimentale'. Così la Corte dei conti ha dato l'altolà al disco verde del Cipess sull'opera: una bocciatura significativa all'operato del ministro Salvini, che solo pochi giorni fa si era detto certo che 'a ottobre sarebbero partiti i cantieri'. Ciò non accadrà: questa annuncite cronica, oltre a esporre il nostro paese a figure barbine su scala internazionale, sa di presa in giro colossale nei confronti dei siciliani, dei calabresi e degli italiani tutti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

