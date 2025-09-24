Ponte Messina | Lega ' non saranno scioperi Landini a fermarlo'

Iltempo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “Dalla Cgil consuete farneticazioni anti-italiane: Landini si rassegni, perché il Ponte sullo Stretto si farà e non saranno né la sua propaganda né i suoi scioperi a fermarlo”. Così i deputati siciliani della Lega Anastasio Carrà e Valeria Sudano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

