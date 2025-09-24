Ponte Messina | Lega ' non saranno scioperi Landini a fermarlo'

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “Dalla Cgil consuete farneticazioni anti-italiane: Landini si rassegni, perché il Ponte sullo Stretto si farà e non saranno né la sua propaganda né i suoi scioperi a fermarlo”. Così i deputati siciliani della Lega Anastasio Carrà e Valeria Sudano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ponte Messina: Lega, 'non saranno scioperi Landini a fermarlo'

Tg3. . La Corte dei conti blocca l'appalto per il ponte sullo Stretto di Messina e chiede chiarimenti sulla delibera del Comitato governativo. Serena Mautone per il Tg3 delle 19 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

