Ponte Ganzirri chiede uno sportello d' ascolto per la cittadinanza
Un centro d'ascolto per chiarire dubbi e affrontare problematiche in vista dei lavori di realizzazione del Ponte. Lo chiede, per Ganzirri e Torre Faro, il vicepresidente vicario della Sesta Municipalità Salvatore Scandurra. Ganzirri, insieme a Contesse, dovrà infatti ospitare i cantieri più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Da Ganzirri a Giostra via autostrada, la nuova viabilità prevista con il Ponte
Riserva di Capo Peloro e laghi di Ganzirri, bando da tre milioni per la tutela: nel progetto Ponte è tra le aree a rischio
Tgs. . Ponte di Messina, il piano delle opere compensative descritto dall'amministratore della Società Stretto Ciucci: completamento della Panoramica, rifacimento della rete idrica e fognaria, la metro del mare Ganzirri-Tremestieri. servizio di Emilio Pintaldi
Il Ponte e le opere ferroviarie connesse, inizia la Valutazione d'Impatto Ambientale
Ponte, Ganzirri chiede uno sportello d'ascolto per la cittadinanza.