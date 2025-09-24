Ponte Ganzirri chiede uno sportello d' ascolto per la cittadinanza

Messinatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un centro d'ascolto per chiarire dubbi e affrontare problematiche in vista dei lavori di realizzazione del Ponte. Lo chiede, per Ganzirri e Torre Faro, il vicepresidente vicario della Sesta Municipalità Salvatore Scandurra. Ganzirri, insieme a Contesse, dovrà infatti ospitare i cantieri più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

