Pomezia scossone politico | il capogruppo Paloni abbandona FdI e aderisce al gruppo misto
Pomezia, 24 settembre 2025 – Scossone politico in Consiglio comunale a Pomezia, dove il capogruppo di Fratelli d’Italia Sandro Paloni ha ufficializzato l’uscita dal partito per confluire nel gruppo misto. Una scelta che segna un passaggio delicato per gli equilibri della maggioranza e che arriva al termine di una seduta infuocata. A innescare la miccia è stata una dichiarazione dello stesso Paloni in aula, in cui ha parlato di pressioni politiche esercitate sui consiglieri. Parole che hanno scatenato immediatamente il dibattito e portato a una sospensione dei lavori ( nella foto ), con la richiesta di chiarimenti da parte dei presenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
