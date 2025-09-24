Pomezia Paloni | No alle strumentalizzazioni ecco perché lascio la guida di FdI

Pomezia, 24 settembre 2025 – “In merito alle mie dimissioni da capogruppo di Fratelli d’Italia ( leggi qui ), mi vedo costretto a chiarire le mie parole, che qualcuno — per interesse o per superficialità — ha ritenuto di strumentalizzare. Nel mio intervento ho voluto chiaramente intendere e sottolineare di incomprensioni politiche riferendomi esclusivamente al partito dal quale ho deciso di lasciare la guida in Consiglio comunale. Nulla di più. Si tratta di una vicenda che, per quanto mi riguarda, rientra pienamente nelle dinamiche politiche, legittime e fisiologiche. Non è corretto darne una lettura diversa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

