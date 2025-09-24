Pomezia M5S e Pd chiedono le dimissioni del sindaco Felici
Pomezia, 24 settembre – “Ciò che sta accadendo a Pomezia ha dell’incredibile. Questa mattina, in apertura del Consiglio comunale, il capogruppo di Fratelli d’Italia Sandro Paloni si è dimesso dichiarando la propria impossibilità a svolgere le sue funzioni a causa di interferenze da parte del segretario di partito. Un’accusa grave, che dimostra ancora una volta la fragilità della maggioranza di centrodestra al governo, che è di fatto ridotta in frantumi con il gruppo misto primo partito in Consiglio comunale. Di fronte a una crisi così chiara, che ha nomi e cognomi, la sindaca Felici si chiude in un silenzio che è diventato assordante, per l’intero consiglio e per la città di Pomezia, vittima di un teatrino politico che nulla ha a che fare con la gestione di un comune ormai allo sbando. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
