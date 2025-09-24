Pomezia la maggioranza serra le fila | Siamo uniti no all’aggressione politica

Pomezia, 24 settembre 2025 – “Oggi, durante la seduta del Consiglio comunale ( leggi qui ), si è scritta una pagina spiacevole per la vita democratica della nostra città. L’opposizione, rappresentata dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, ha scelto di intervenire con toni aggressivi e strumentali su una questione di natura esclusivamente partitica, distogliendo l’attenzione dai temi concreti e dai bisogni reali della cittadinanza. Non è accettabile che una dinamica politica, così come altre già verificatesi in questa consiliatura, diventi oggetto di un dibattito che travalica il buon senso, sfociando in accuse gravi e irricevibili da parte di questa maggioranza”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it