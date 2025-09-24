Pomeriggio di benessere in ’piazzetta’

EMPOLI Un pomeriggio interamente dedicato al benessere è quello in programma domani, all’interno del calendario di " Piazzetta Live ". Un nuovo appuntamento con la rassegna promossa per rigenerare piazza Madonna della Quiete, uno dei luoghi storici nel cuore di Empoli. Si parte dalle 16 alle 20 con il laboratorio " Stretch&Snack - Il benessere parte dal movimento ", con i partecipanti che potranno sperimentare una seduta di meditazione e altre attività olistiche grazie ad Auraprana. Sarà presente anche l’ Erboristeria Il Cigno che esporrà i suoi prodotti. Alle 18, poi, Giulia Spinelli di Lila Yoga terrà una lezione di yoga con l’accompagnamento musicale di Marcelo Martini e Marica Vitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

