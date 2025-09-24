Polonia | pronti a difendere territorio

2.59 Il presidente Karol Nawrocki ha ammonito dal podio delle Nazioni Unite che la Polonia è pronta a "difendere il suo territorio", dopo l'incursione di presunti droni russi nel suo spazio aereo. "La Polonia reagirà sempre in modo appropriato ed è pronta a difendere il suo territorio", ha scandito nel suo intervento all'Onu, "il popolo polacco, così come i paesi dell'Europa centrale e orientale, non avranno paura dei droni russi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: polonia - pronti

Scramble in Polonia, jet decollano dopo il raid russo in Ucraina. Nato in allarme, Varsavia: «Pronti a una reazione immediata»

LIVE Giro di Polonia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: i big sono pronti alla battaglia

Polonia, confini chiusi e 40mila soldati schierati prima delle esercitazioni di Russia e Bielorussia. «Simulano guerra alla Nato, pronti a ogni scenario»

askanews. . Pronti a qualsiasi minaccia dovremmo affrontare": la risposta della #NATO , riunita su richiesta dell' #Estonia in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di MIG della #Russia. Mentre, dopo la #Polonia, droni sono comparsi anche nei cieli - facebook.com Vai su Facebook

"Pronti a qualsiasi minaccia dovremmo affrontare": la risposta della #NATO , riunita su richiesta dell' #Estonia in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di MIG della #Russia. Mentre, dopo la #Polonia, droni sono comparsi anche nei cieli di #Norveg - X Vai su X

La Polonia abbatterà gli aerei russi che sconfinano lo spazio aereo; Attacco di droni, la Polonia schiera 40mila soldati. Oggi riunione Consiglio di Sicurezza ONU - Trump: Droni russi in Polonia potrebbero essere stati errore; Aereo da caccia russo in volo sul Baltico, la provocazione di Putin e la risposta di Germania e Polonia.

La Russia ha violato lo spazio aereo della Polonia. La Nato pronta a difendere il proprio territorio - (askanews) – La Polonia ha denunciato oggi “molteplici violazioni” del suo spazio aereo da parte russa con almeno dieci droni, che sarebbero stati abbattuti. Come scrive askanews.it

Il segretario della Nato Rutte avverte la Russia: "Siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato" - Si indaga ancora sulla provenienza dei droni in Danimarca e Norvegia: "È troppo presto per dire se Mosca è coinvolta" ... Come scrive europa.today.it