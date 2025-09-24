Polonara trapianto rinviato | con lui sempre presente la moglie Erika

Bologna, 24 settembre 2025 - Ancora 24 ore di attesa. La partita più importante della carriera, quella che attende Achille Polonara non in un palasport ma al Sant’Orsola è stata rinviata a domani. Il campione nativo di Ancona giocherà la sua sfida più importante, con il trapianto di midollo tra meno di 24 ore. L’operazione resa necessaria dopo la diagnosi di leucemia mieloide registrata a Polonara durante le semifinali scudetto con Milano nel giugno scorso è slittata a giovedì. Oggi dalla sua camere di ospedale, insieme alla moglie Erika, ha esorcizzato l’attesa con un balletto propiziatorio a conferma di come stia affrontando il momento con cuore, grinta, testa e tanta voglia prendere di petto il problema e superarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polonara, trapianto rinviato: con lui sempre presente la moglie Erika

In questa notizia si parla di: polonara - trapianto

Polonara: «Vivo a Valencia in attesa del trapianto, sto bene, abbiamo montato un canestro per mio figlio di 3 anni»

Achille Polonara e la leucemia, il suo piano «per tornare felice» e in campo. Il contratto già pronto, la chemio e il trapianto: come sta l’azzurro

Achille Polonara, che combatte contro la leucemia mieloide: «Aspetto il trapianto di midollo. E sogno di tornare a fare canestro»

Polonara, il messaggio a poche ore dal trapianto: "Sono pronto, ci vediamo presto in campo" https://buff.ly/TEdJsHq - X Vai su X

Achille Polonara ha scelto i social per condividere un messaggio video coi proprio sostenitori: “Ciao ragazzi, grazie per il supporto e l'amore che mi avete dimostrato. Sono pronto per il trapianto. Non vedo l'ora di iniziare. Ci vediamo presto in campo”. Il campi - facebook.com Vai su Facebook

Polonara, trapianto rinviato: con lui sempre presente la moglie Erika.

Polonara pronto per il trapianto al Sant’Orsola: quando sarà l’intervento contro la leucemia - "Non vedo l'ora di affrontare questo intervento: prima si inizia, prima si finisce". Come scrive msn.com

Polonara: “Vorrei svegliarmi senza il pensiero della malattia. Dopo la chemio farò il trapianto” - Achille Polonara va avanti con forza e con coraggio per superare l'ostacolo più grande della sua carriera e tornare a giocare: lo scorso giugno la Virtus Bologna ha gelato i tifosi annunciando che il ... Si legge su fanpage.it