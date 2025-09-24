Polonara oggi è il giorno del trapianto di midollo | Ciao a tutti sono pronto Ci vediamo in campo
La partita più difficile della sua carriera. Non si gioca in un palazzetto, ma al Sant’Orsola. Achille Polonara oggi sarà sottoposto al trapianto di midollo. Operazione resa necessaria perché ad Achille, durante le semifinali scudetto contro Milano, è stata diagnostica una leucemia mieloide. Il giocatore, con il conforto della moglie Erika, si è sottoposto ad alcuni cicli di chemio, alcuni dei quali anche a Valencia. Oggi il trapianto: midollo arrivato dagli States e compatibile al 90 per cento. Achi, che in questo periodo è stato letteralmente travolto dall’affetto di compagni e avversari, ha diffuso un video in vista dell’operazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: polonara - oggi
L’in bocca al lupo di Achille Polonara all’Italbasket che oggi inizierà il suo cammino a FIBA EuroBasket Fonte: La Stampa #TuttoUnAltroSport - facebook.com Vai su Facebook
Il messaggio di Achille Polonara agli azzurri L'ItalBasket del CT Gianmarco Pozzecco inizia oggi il suo cammino a EuroBasket #Basket #ItalBasket #EuroBasket2025 #Polonara - X Vai su X
Polonara, oggi è il giorno del trapianto di midollo: "Ciao a tutti, sono pronto. Ci vediamo in campo" - La partita più difficile della sua carriera. Scrive msn.com
Polonara oltre la malattia: nel futuro c'è Sassari. Ha firmato con la Dinamo: "Non vedo l'ora" - L’intesa è stata ufficializzata dal club ed entrerà in vigore non appena le condizioni del giocatore lo permetteranno. Come scrive gazzetta.it