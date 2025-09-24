Polizia di Stato e giovani insieme per ricordare Ammaturo e Paola

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione del centenario della nascita di Antonio Ammaturo, Primo Dirigente della Polizia di Stato, Capo della Squadra Mobile della Questura di Napoli, ucciso insieme al suo collaboratore Pasquale Paola in un vile agguato terroristico delle Brigate Rosse il 15 luglio 1982, la Questura di Avellino ha organizzato un momento di riflessione e memoria. Il Questore di Avellino, Dr. Pasquale Picone, ha voluto ricordare l e figur e di Antonio Ammaturo e Pasquale Paola con il convegno dal titolo: “ La verità ad ogni costo ”, che si terrà il prossimo 26 settembre, alle ore 10,00, presso il Polo Giovani della Diocesi di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Polizia di Stato e giovani insieme per ricordare Ammaturo e Paola

In questa notizia si parla di: polizia - stato

