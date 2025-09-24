Polizia Chironi al timone | Gestione grandi eventi e sicurezza urbana pronti a collaborare
La nuova reggente del commissariato di Imola, la vice questore Rosanna Chironi, accolta in municipio dal sindaco Marco Panieri. Chironi è stata accompagnata dal questore di Bologna, Antonio Sbordone, e dalla vice dirigente del commissariato, Angela Piccirillo. L’incontro è stato occasione per un confronto sui temi legati "alla sicurezza urbana, alla gestione dei grandi eventi e alla collaborazione quotidiana tra Comune e forze dell’ordine". Insieme al questore di Bologna si è fatto il punto, spiega il Municipio, " sulla situazione del territorio, sul presidio costante garantito e sulle necessità emergenti, condividendo gli impegni che vengono assunti e portati avanti in maniera congiunta, in un quadro di massima sinergia e collaborazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: polizia - chironi
Chironi, vice questore, assumerà la direzione con funzioni di reggente. Di Prisco saluta Imola dopo 3 anni e 8 mesi di servizio #imola #cronaca #polizia - facebook.com Vai su Facebook
Polizia, Chironi al timone: Gestione grandi eventi e sicurezza urbana, pronti a collaborare.
Sappe, bene Polizia Penitenziaria nel gestire rivolta Pescara - "Esprimo apprezzamento a tutto il personale di Polizia Penitenziaria che ieri ha gestito al meglio, con grande professionalità e molto sangue freddo, la grave rivolta dei detenuti nel carcere San ... Secondo ansa.it
Gestione delle crisi e dei conflitti. Formazione per la polizia locale - E’ avvenuta lunedì, nella palestra della scuola Nardi, la prima di cinque giornate dedicate alla formazione degli operatori della polizia locale: esercizi fisici e di gestione delle situazioni di ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it