La nuova reggente del commissariato di Imola, la vice questore Rosanna Chironi, accolta in municipio dal sindaco Marco Panieri. Chironi è stata accompagnata dal questore di Bologna, Antonio Sbordone, e dalla vice dirigente del commissariato, Angela Piccirillo. L’incontro è stato occasione per un confronto sui temi legati "alla sicurezza urbana, alla gestione dei grandi eventi e alla collaborazione quotidiana tra Comune e forze dell’ordine". Insieme al questore di Bologna si è fatto il punto, spiega il Municipio, " sulla situazione del territorio, sul presidio costante garantito e sulle necessità emergenti, condividendo gli impegni che vengono assunti e portati avanti in maniera congiunta, in un quadro di massima sinergia e collaborazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia, Chironi al timone: "Gestione grandi eventi e sicurezza urbana, pronti a collaborare"