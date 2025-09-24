politecnico il nuovo rettore nella sede degli ingegneri a confronto con i professionisti tecnici di taranto

Tarantini Time Quotidiano Un confronto concreto su professione, università, formazione, futuro della sede tarantina del Politecnico di Bari e dell’offerta universitaria ionica in generale. Ospite lunedì sera, nella sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto, il neo rettore del PoliBa, l’ing.Umberto Fratino (ex presidente dell’Ordine della provincia di Bari) che ha incontrato consiglieri di Ingegneri e Architetti e rappresentanti di Ordini e Collegi aderenti alla RPT Ionica. Fratino sarà formalmente in carica, per sei anni, dal prossimo 1.ottobre. Introdotto dal presidente Gigi De Filippis (Ingegneri) e Paolo Bruni (Architetti) il dibattito si è sviluppato sui temi citati, dopo l’efficace intervento del rettore rivolto al prossimo futuro e alle scelte che siamo tutti chiamati a discutere, partecipando. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

