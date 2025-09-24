Policlinico cade il pannello del controsoffitto del Centro prelievi durante i lavori di ristrutturazione

Palermotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun ferito, ma solo tanta paura per il crollo di un pannello del controsoffitto all'interno dell'ex padiglione di Otorinolaringoiatria del Policlinico, ospitato all'interno dell'edificio 16, e attualmente sede del Centro prelievi. Nella sala attualmente in fase di ristrutturazione, si tratta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

