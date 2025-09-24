Policlinico cade il pannello del controsoffitto del Centro prelievi durante i lavori di ristrutturazione
Nessun ferito, ma solo tanta paura per il crollo di un pannello del controsoffitto all'interno dell'ex padiglione di Otorinolaringoiatria del Policlinico, ospitato all'interno dell'edificio 16, e attualmente sede del Centro prelievi. Nella sala attualmente in fase di ristrutturazione, si tratta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: policlinico - cade
https://www.vocedipopolo.it/2025/09/06/giostra-13enne-cade-dal-monopattino-e-grave-al-policlinico/ - facebook.com Vai su Facebook
Policlinico, cade il pannello del controsoffitto del Centro prelievi durante i lavori di ristrutturazione; Policlinico, cade a pezzi una parte del controsoffitto di Ginecologia: nessun ferito; CASTIGLIONE D’ADDA - Cade dal soffitto: grave un artigiano di 46 anni trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda.