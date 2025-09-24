Poggioreale | fuggono all’alt e si disfano di armi durante l’inseguimento Due minorenni denunciati

Due minorenni denunciati dopo un inseguimento: recuperati un coltello e una pistola a salve senza tappo rosso. L’intervento è avvenuto nel quartiere Poggioreale durante i controlli straordinari della Polizia di Stato.. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nella nottata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato due 17enni napoletani per porto di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione e occultamento di targa. In particolare, gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marino di Caramanico, hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter con la targa coperta, entrambi privi del casco protettivo; in quei frangenti, il conducente, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

