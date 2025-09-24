Poggibonsi | tenta di gettarsi da un ponte 24enne salvata dalla polizia
Una ragazza di 24 anni aveva deciso di farla finita, preannunciando il suicidio al medico che l'ha in cura, ma è stata salvata dagli agenti della polizia di Stato che l'hanno afferrata tirandola via dal parapetto di un ponte che aveva appena scavalcato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: poggibonsi - tenta
Ragazza 24enne tenta il suicidio da un ponte di Poggibonsi, il video del salvataggio in extremis
Siena - Poggibonsi, domani alle 20.30 in onda la partita valevole per la terza giornata di campionato di Serie D Girone E, allo stadio Artemio Franchi. Segui il live streaming ogni giorno su www.canale3.tv e sul canale 84 del digitale terrestre. #canale3toscan - facebook.com Vai su Facebook
Poggibonsi, 24enne tenta il suicidio dal ponte in via San Gimignano: salvata dalla polizia di stato; Poggibonsi, giovane con problemi psichiatrici tenta il suicidio – VIDEO; POGGIBONSI, 24ENNE TENTA DI GETTARSI DA UN PONTE: SALVATA DALLA POLIZIA.
POGGIBONSI, 24ENNE TENTA DI GETTARSI DA UN PONTE: SALVATA DALLA POLIZIA - Momenti di grande tensione nel pomeriggio di ieri a Poggibonsi, dove una giovane di 24 anni, seguita per problemi psichiatrici, ha tentato il suicidio scavalcando il parapetto di un ponte. Segnala oksiena.it
Poggibonsi, giovane con problemi psichiatrici tenta il suicidio – VIDEO - Giovane con problemi psichiatrici tenta il suicidio scavalcando il parapetto di un ponte a Poggibonsi: salvata dagli agenti della Polizia ... sienafree.it scrive