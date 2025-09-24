Una ragazza di 24 anni aveva deciso di farla finita, preannunciando il suicidio al medico che l'ha in cura, ma è stata salvata dagli agenti della polizia di Stato che l'hanno afferrata tirandola via dal parapetto di un ponte che aveva appena scavalcato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Poggibonsi: tenta di gettarsi da un ponte, 24enne salvata dalla polizia