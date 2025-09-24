Poggibonsi | tenta di gettarsi da un ponte 24enne salvata dalla polizia

Firenzepost.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 24 anni aveva deciso di farla finita, preannunciando il suicidio al medico che l'ha in cura, ma è stata salvata dagli agenti della polizia di Stato che l'hanno afferrata tirandola via dal parapetto di un ponte che aveva appena scavalcato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

poggibonsi tenta di gettarsi da un ponte 24enne salvata dalla polizia

© Firenzepost.it - Poggibonsi: tenta di gettarsi da un ponte, 24enne salvata dalla polizia

In questa notizia si parla di: poggibonsi - tenta

Ragazza 24enne tenta il suicidio da un ponte di Poggibonsi, il video del salvataggio in extremis

Poggibonsi, 24enne tenta il suicidio dal ponte in via San Gimignano: salvata dalla polizia di stato; Poggibonsi, giovane con problemi psichiatrici tenta il suicidio – VIDEO; POGGIBONSI, 24ENNE TENTA DI GETTARSI DA UN PONTE: SALVATA DALLA POLIZIA.

poggibonsi tenta gettarsi pontePOGGIBONSI, 24ENNE TENTA DI GETTARSI DA UN PONTE: SALVATA DALLA POLIZIA - Momenti di grande tensione nel pomeriggio di ieri a Poggibonsi, dove una giovane di 24 anni, seguita per problemi psichiatrici, ha tentato il suicidio scavalcando il parapetto di un ponte. Segnala oksiena.it

Poggibonsi, giovane con problemi psichiatrici tenta il suicidio – VIDEO - Giovane con problemi psichiatrici tenta il suicidio scavalcando il parapetto di un ponte a Poggibonsi: salvata dagli agenti della Polizia ... sienafree.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Poggibonsi Tenta Gettarsi Ponte