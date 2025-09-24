Mercato saturo e un po’ di crisi di rigetto: l’età dell’oro dei podcast è già finita? Dipende dai format, visto che alcuni schemi si ripetono un po’ stancamente, e soprattutto dai personaggi che li conducono. Spulciando gli ascolti degli ultimi sei mesi realizzati da quelli più popolari, ecco cosa funziona e chi invece sembra aver imboccato la via del declino. Il format di Corona è quello con i maggiori ascolti su YouTube. Fabrizio Corona ha lanciato il podcast Falsissimo all’inizio del 2025. E nel giro di poco tempo il suo format è già quello che intercetta il maggior numero di ascolti su YouTube, col suo canale che ha quasi 600 mila iscritti e con una media di 835 mila visualizzazioni a puntata (20 puntate in chiaro distribuite negli ultimi sei mesi, cui poi sommare una serie di episodi riservati solo agli abbonati). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Podcast in crisi? Da Corona a Cattelan, chi vola e chi floppa