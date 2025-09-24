Pnrr Foti zittisce la sinistra su allarmi e ritardi con i numeri | Abbiamo già impegnato quasi il 100% dei fondi

Un’ondata di ottimismo pervade il Ministero per gli Affari Europei, il Pnrr le Politiche di Coesione. Nonostante le critiche e i timori millantati a orologeria dall’opposizione su temuti ritardi, il ministro Tommaso Foti ha dipinto un quadro rassicurante davanti alla Camera. Snocciolando cifre che sembrano smentire ogni dubbio sulla gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il governo, infatti, rivendica un avanzamento significativo: quasi tutti i 194,4 miliardi di euro sono già stati “impegnati”. E centinaia di migliaia di progetti sono già in corso o addirittura completati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pnrr, Foti zittisce la sinistra su allarmi e ritardi con i numeri: “Abbiamo già impegnato quasi il 100% dei fondi”

In questa notizia si parla di: pnrr - foti

Foti visita progetti strategici del Pnrr nella Capitale

Pnrr, Foti: “Probabile che la settima rata sia liquidata domani”

Foti, probabile che settima rata del Pnrr liquidata domani

I ritardi del #Pnrr sulla #Salute. #Foti: “Attuazione dipende dalle #Regioni e loro confermano che obiettivi saranno raggiunti” -#Sanità https://quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=132185… - X Vai su X

Il Ministro agli affari europei, per le politiche di coesione e PNRR On. Tommaso Foti ad Aosta per incontrare i cittadini e i candidati. I nostri avversari continuano a dire come un disco rotto che loro esistono essenzialmente per difendere l’autonomia. Si difende - facebook.com Vai su Facebook

Pnrr, Foti zittisce la sinistra su allarmi e ritardi con i numeri: Abbiamo già impegnato quasi il 100% dei fondi; Nadef, Foti zittisce i gufi: sinistra alla frutta. Tagli su cuneo e aliquote daranno ossigeno alle famiglie.

Pnrr, l’Italia promossa dall’Europa. Smentita l’opposizione - Il governo Meloni porta a casa anche la settima rata del Pnrr: 18,3 miliardi di euro per investimenti strategici nel settore energetico. Scrive ilgiornale.it

Pnrr: Foti, 'probabile che la settima rata sarà liquidata domani' - "Il Consiglio di Stato ci ha chiesto di avere obiettivi ancor piu performanti perché quelli assegnati dalla Unione europea sono stati raggiunti un anno prima. Come scrive ansa.it