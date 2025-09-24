Pnrr | Castellone M5s ' su case comunità ritardi fuori controllo missione salute tradita'
Roma, 24 set.-(Adnkronos) - “Purtroppo il Paese è costretto a constatare il tradimento, tra le altre, della missione ‘Salute' del Pnrr da parte del Governo Meloni. I dati Agenas sulle Case di comunità, le strutture sanitarie che dovrebbero garantire prossimità territoriale nell'erogazione di servizi sanitari, decongestionando ospedali e liste d'attesa, restituiscono un ritardo fuori controllo. Abbiamo solo 660 strutture aperte sulle 1.723 programmate e solo 41 nel Sud. Un gap gravissimo, che addirittura vede regioni come Abruzzo, Basilicata e Campania con zero strutture. Purtroppo questi dati si fondono drammaticamente con l'atteggiamento generale del Governo nei confronti della sanità pubblica, finanziata nel 2024 al livello del 6,3% del Pil, soglia nettamente al di sotto della media Ocse (7,1%) e Ue (6,9%)". 🔗 Leggi su Iltempo.it
