plumbago dove posizionarlo quando fiorisce e come fare a farlo diventare blu

Il plumbago, conosciuto anche con il nome di "gelsomino azzurro", è una pianta che regala un colpo d'occhio inconfondibile. I suoi fiori dal colore chiaro, che sfuma verso il blu, portano una nota di freschezza nei nostri balconi e giardini, soprattutto nei mesi più caldi. Non è però sufficiente piantarlo e aspettare: perché si esprima al meglio servono posizione, esposizione e qualche accorgimento mirato. Solo così la fioritura diventa generosa e il colore si intensifica. Vale la pena conoscerlo da vicino, perché sa trasformare uno spazio anonimo in un angolo vivo e luminoso. Plumbago, cos'è e le caratteristiche.

