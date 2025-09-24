plinio il vecchio e la roma antica al museo verri

I cambiamenti nella società di Roma antica dopo la conquista del Mediterraneo, con la scoperta della ricchezza e del lusso, raccontati dall’occhio del naturalista e scrittore Plinio il Vecchio e dalla visuale della sua austera morale stoica. Una lezione che offre riflessioni di stretta attualità sul rapporto tra l’uomo e la ricchezza. E poi le curiosità scientifiche della celebre Storia naturale di Plinio e altri aspetti di questo importante personaggio e della sua opera. È quanto proporranno gli incontri storici organizzati a Biassono dal Museo civico Carlo Verri, a latere della mostra allestita nello stesso museo sotto il titolo “ Plinius ”, che espone i disegni realizzati dall’artista giapponese Mari Yamazaki per una serie manga dedicata al naturalista romano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

