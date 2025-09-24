Secondo un nuovo leak, Alan Wake 2 sarà il titolo principale dei giochi gratuiti di PlayStation Plus Essential di ottobre 2025, con il gioco Remedy Entertainment disponibile di conseguenza per tutti gli abbonati, dal Tier Essential a quello Premium. I membri PS Plus potranno aggiungere il titolo alla loro libreria dal 7 ottobre al 4 novembre 2025, e una volta recuperato resterà legato al loro account, anche se per giocarlo sarà necessario un abbonamento attivo. Il leak di cui sopra proviene nello specifico da billbil-kun su Dealabs, dove l’insider ha ricordato che il gioco, sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato da Epic Games Publishing, è un survival horror che riprende la storia del celebre scrittore Alan Wake, a 13 anni dalla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PlayStation Plus Essential, Alan Wake 2 è uno dei giochi gratis di Ottobre 2025, rivela un leak