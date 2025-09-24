Oggi vi parleremo di un joystick che costa pochissimo e che è identico a quello originale. Perfetto per giocare alla PlayStation, ma anche per altre console. Scopriamo i dettagli sulla grande offerta. I prodotti pensati per soddisfare le esigenze di chi ama il gaming e la tecnologia hanno dei costi elevati, per non dire eccessivi in molti casi, e non è così banale potersi permettere la spesa di certe cifre. Per la PlayStation 5 serve spendere oltre 500 euro, ed anche tutta l’attrezzatura utile per giocarci non ha dei costi così popolari, giusto per usare un eufemismo. Ad esempio, nel caso in cui abbiate bisogno di un controller extra per le vostre console, spesso occorre spendere decine di euro, che magari potreste utilizzare, viceversa, per acquistare un qualche gioco nuovo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PlayStation, joystick identico all’originale a meno di 20 euro: la pazza offerta di Action