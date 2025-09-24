Oceane Dodin fa impazzire i fan con un abito da urlo: oblò sul décolleté, spacco vertiginoso e un carosello che ha fatto boom su Instagram. Oceane Dodin potrebbe salire in cattedra e tenere una lezione davanti ad una platea vastissima. La tennista è una vera e propria maestra, in effetti, quando si tratta di attirare l’attenzione. Stavolta non lo ha fatto attraverso il tennis, seppur anche in quel modo le riesca benissimo. (Instagram) – Ilveggente.it Lo ha fatto, bensì, attraverso un post pubblicato su Instagram, che ha fatto immediatamente il pieno di interazioni: un carosello in cui la si può ammirare, in tutto il suo splendore, mentre indossa un abito mozzafiato, capace di unire audacia e classe. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pizzo ribelle e fisico di marmo: Oceane Dodin in versione divina