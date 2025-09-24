Pizza Awards Italia 2025 | a Roma torna il premio alle migliori pizzerie e pizzaioli d’Italia

Dopo sei anni di attesa, Roma si prepara ad accogliere la IV edizione dei Pizza Awards Italia, il riconoscimento che celebra le eccellenze della pizza e i suoi protagonisti. L’appuntamento è per lunedì 29 settembre 2025, dalle ore 11:00 alle 21:00, in una giornata interamente dedicata al mondo della pizza. L’evento, organizzato da Fabio Carnevali, Vincenzo Pagano e dalla E20 – Events Factory, è patrocinato dalla Regione Lazio e dall’ Assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Roma. Un premio nato per valorizzare l’eccellenza italiana. I Pizza Awards Italia nascono nel 2017 dall’evoluzione del “Premio MangiaeBevi” con l’obiettivo di dare visibilità ai pizzaioli e alle pizzerie che hanno contribuito a far crescere la cultura della pizza nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Funweek.it