Più tutela per gli stage | dovranno essere retribuiti
Un passo avanti per i diritti dei lavoratori. Anche quelli agli inizi, che danno il via al loro percorso attraverso i tirocini. La commissione dell’Europarlamento per l’occupazione e gli affari sociali ha infatti proposto alcune modifiche alle nuove norme Ue in materia di stage, con importanti condizioni che garantiscono la retribuzione del lavoro svolto dai tirocinanti. La relazione è stata approvata con 42 voti a favore, 9 contrari e 6 astenuti. Il Parlamento Ue vota per garantire più tutele per gli stage. L’obiettivo delle nuove norme è di garantire condizioni di lavoro adeguate anche ai tirocinanti, impedendo alle aziende di rendere dei posti di lavoro regolari degli stage. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: tutela - stage
COMUNICATO STAMPA Il Polo Liceale"G.Galilei- M.Curie" protagonista della XXV campagna di scavo a Egnazia. Grande successo e partecipazione per gli studenti del Polo Liceale “G. Galilei – M. Curie” di Monopoli, che hanno preso parte allo stage archeol - facebook.com Vai su Facebook
Più tutela per gli stage: dovranno essere retribuiti - Il Parlamento Ue propone una modifica alle norme sugli stage per offrire maggiori tutele (e una retribuzione) ai tirocinanti. lanotiziagiornale.it scrive