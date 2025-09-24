Più tutela per gli stage | dovranno essere retribuiti

Un passo avanti per i diritti dei lavoratori. Anche quelli agli inizi, che danno il via al loro percorso attraverso i tirocini. La commissione dell’Europarlamento per l’occupazione e gli affari sociali ha infatti proposto alcune modifiche alle nuove norme Ue in materia di stage, con importanti condizioni che garantiscono la retribuzione del lavoro svolto dai tirocinanti. La relazione è stata approvata con 42 voti a favore, 9 contrari e 6 astenuti. Il Parlamento Ue vota per garantire più tutele per gli stage. L’obiettivo delle nuove norme è di garantire condizioni di lavoro adeguate anche ai tirocinanti, impedendo alle aziende di rendere dei posti di lavoro regolari degli stage. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

