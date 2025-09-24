Più di 1200 persone in 4 giorni di spettacoli | il grande successo del dAS Festival

Si è chiusa domenica 21 settembre la terza edizione di dAS Festival diretto da Riccardo Buscarini.Danza, musica e arti dal vivo hanno abitato Palazzi signorili, giardini nobiliari e luoghi della cultura di Piacenza, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e appassionato.Oltre 1.200 persone. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

