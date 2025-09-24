Pitone reale trovato in strada a San Sebastiano da Po | da due settimane aspetta la sua famiglia

Un pitone reale è stato ritrovato lo scorso 11 settembre 2025 in strada a San Sebastiano da Po e da circa due settimane, quindi, è in attesa della sua famiglia, sempre nel caso non sia stato abbandonato. Il serpente è stato affidato ai carabinieri del nucleo Cites di Torino, che si occupano di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

