Piscina di Sant' Elia il Comune non demorde | prezzo ridotto del 20 percento
BRINDISI – Ormai si è perso il conto dei tentativi, andati a vuoto, di vendere la piscina comunale situata in via Ligabue, al rione Sant'Elia. Stessa sorte toccherà anche alla nuova procedura attivata dal Comune di Brindisi? Stamani (mercoledì 24 settembre) è stato pubblicato l'ennesimo avviso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: piscina - sant
Malore fatale, precipita col parapendio in una piscina piena di bambini a Porto Sant'Elpidio, muore il recordman Felix Baumgartner. Ferita animatrice. L'ultimo video su Instagram
A Sant'Agata di Puglia riapre la piscina comunale
Porto Sant'Elpidio, precipita con un parapendio a motore dentro una piscina di una struttura privata: ferita un'animatrice, gravissimo il pilota
Ecco qui gli orari di apertura della piscina e della segreteria Per qualsiasi dubbio o informazione, non esitate a contattarci! Segreteria: 3515150848 Mail: [email protected] - facebook.com Vai su Facebook
Piscina di Sant'Elia, il Comune non demorde: prezzo ridotto del 20 percento; Piscina comunale di Sant’Elia, nuovo bando e sconto di 110 mila euro dopo l’ultimo flop; Piscina di Sant'Elia, altro buco nell'acqua, bando andato deserto: è l'ottavo dal 2020 ad oggi.
Piscina comunale devastata: atto intimidatorio al Sant'Elia - Stavolta chi ha preso di mira la piscina comunale, da tempo chiusa in attesa che siano sciolti i nodi legati alla gestione, puntava anche a intimidire. Lo riporta quotidianodipuglia.it
Brindisi, nuovo bando per la gestione della piscina Sant'Elia: il Comune abbassa il canone annuo. Ecco come partecipare - Il Comune di Brindisi prova di nuovo a cercare un gestore per la piscina di Sant’Elia ed approva le modifiche ai precedenti requisiti di bando di gara, abbassando ulteriormente la cifra del canone ... Riporta quotidianodipuglia.it