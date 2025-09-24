Pisa una squadra che esce a testa alta | un blocco fermato soltanto dalle polemiche sul VAR

Calcionews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa penalizzato a Napoli, bufera sul VAR: Gilardino furioso per gli errori arbitrali Il giorno dopo Napoli-Pisa, a tenere banco non è il risultato sul campo, ma l’ondata di polemiche che ha travolto la direzione arbitrale. Al centro delle critiche l’arbitro Crezzini e, soprattutto, il VAR guidato da Mazzoleni, rei di aver condizionato pesantemente l’esito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pisa una squadra che esce a testa alta un blocco fermato soltanto dalle polemiche sul var

© Calcionews24.com - Pisa, una squadra che esce a testa alta: un blocco fermato soltanto dalle polemiche sul VAR

In questa notizia si parla di: pisa - squadra

Calciomercato Pisa, spunta l’idea di un grande difensore per potenziare la squadra. Ecco l’indiscrezione

Svelata la ET-17: grande entusiasmo per la nuova monoposto dell’E-Team Squadra Corse di Pisa

Pisa SC, è il giorno di Alberto Gilardino: "Sogno una squadra garibaldina: lottiamo e vinciamo insieme"

Napoli-Pisa 3-2: tris con Gilmour, Spinazzola e Lucca, Conte è primo; Napoli 4 su 4 ma che sofferenza; Napoli-Pisa 3-2: tre punti per gli azzurri, ma che sofferenza nel finale.

Il Pisa esce dal Maradona a testa alta e con qualche rimpianto - Il Pisa mette in difficoltà il Napoli allo stadio Maradona ma anche stavolta non porta a casa punti. Come scrive tuttomercatoweb.com

pisa squadra esce testaNapoli-Pisa diretta: segui la partita di Serie A LIVE - Conte può siglare il sorpasso su Tudor e dare il primo strappo al campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Squadra Esce Testa