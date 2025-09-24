Pisa penalizzato a Napoli, bufera sul VAR: Gilardino furioso per gli errori arbitrali Il giorno dopo Napoli-Pisa, a tenere banco non è il risultato sul campo, ma l’ondata di polemiche che ha travolto la direzione arbitrale. Al centro delle critiche l’arbitro Crezzini e, soprattutto, il VAR guidato da Mazzoleni, rei di aver condizionato pesantemente l’esito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pisa, una squadra che esce a testa alta: un blocco fermato soltanto dalle polemiche sul VAR