Pisa una squadra che esce a testa alta | un blocco fermato soltanto dalle polemiche sul VAR
Pisa penalizzato a Napoli, bufera sul VAR: Gilardino furioso per gli errori arbitrali Il giorno dopo Napoli-Pisa, a tenere banco non è il risultato sul campo, ma l’ondata di polemiche che ha travolto la direzione arbitrale. Al centro delle critiche l’arbitro Crezzini e, soprattutto, il VAR guidato da Mazzoleni, rei di aver condizionato pesantemente l’esito . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: pisa - squadra
Calciomercato Pisa, spunta l’idea di un grande difensore per potenziare la squadra. Ecco l’indiscrezione
Svelata la ET-17: grande entusiasmo per la nuova monoposto dell’E-Team Squadra Corse di Pisa
Pisa SC, è il giorno di Alberto Gilardino: "Sogno una squadra garibaldina: lottiamo e vinciamo insieme"
Verso la Coppa Italia: Torino, il Pisa è pericoloso? Chiedere al Napoli… Ecco come la squadra di #Baroni arriva al secondo turno della coppa nazionale #Torino #TorinoFC #ToroNews - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, esercitazioni atletiche per la squadra di Gilardino che recupera anche 3 giocatori #ASRoma #Pisa #PisaRoma #SerieA #Gilardino #Footballnews #ForzaRoma #DajeRoma https://vocegiallorossa.it/avversario/pisa-esercitazioni-atletiche-per-la-squadra - X Vai su X
Napoli-Pisa 3-2: tris con Gilmour, Spinazzola e Lucca, Conte è primo; Napoli 4 su 4 ma che sofferenza; Napoli-Pisa 3-2: tre punti per gli azzurri, ma che sofferenza nel finale.
Il Pisa esce dal Maradona a testa alta e con qualche rimpianto - Il Pisa mette in difficoltà il Napoli allo stadio Maradona ma anche stavolta non porta a casa punti. Come scrive tuttomercatoweb.com
Napoli-Pisa diretta: segui la partita di Serie A LIVE - Conte può siglare il sorpasso su Tudor e dare il primo strappo al campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it