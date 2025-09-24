Pisa brilla nei Campionati Nazionali di tiro a segno
Pisa, 24 settembre 2025 - Dal 17 settembre si sono svolti a Roma i Campionati Nazionali di tiro a segno, una delle manifestazioni più attese del settore che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia. Anche Pisa era presente grazie alla Sezione Nazionale di Tiro a Segno, con sede in viale delle Cascine, che ha schierato due giovani promesse nella categoria allievi pistola aria compressa 10 metri: Gabriele Graziani e Miguel Scudeller. Accompagnati dall’allenatore Sergio Pitti, i due atleti hanno affrontato la competizione con impegno e determinazione, distinguendosi in una categoria molto partecipata, che contava ben 60 iscritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pisa - brilla
Le pagelle di Napoli-Pisa Brilla Akinsanmiro con una prestazione da migliore in campo, benissimo anche Leris e Nzola. Caracciolo monumentale. Sottotono Marin, Moreo e Semper - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Napoli-Pisa Brilla Akinsanmiro con una prestazione da migliore in campo, benissimo anche Leris e Nzola. Caracciolo monumentale. Sottotono Marin, Moreo e Semper - X Vai su X
Pisa brilla nei Campionati Nazionali di tiro a segno; Il Cus Pisa brilla ai CNU 2025: 12 medaglie e un grande spirito di squadra; 4 argenti e 6 bronzi è il raccolto di Gym Star al campionato Uisp.
Pisa brilla nei Campionati Nazionali di tiro a segno - Gli atleti Gabriele Graziani e Miguel Scudeller ottengono ottimi piazzamenti nella competizione che si è svolta nella Capitale ... Da msn.com
Via alle iscrizioni per i campionati nazionali universitari. Il Cus Pisa chiama a raccolta - Promossi dalla Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI) e organizzati in ... Scrive lanazione.it