Pippo Inzaghi entra nel dizionario francese | sei un Inzaghi ossia uno che prende al volo le occasioni della vita

Pippo Inzaghi entra nel dizionario francese: se un Inzaghi, ossia sei uno che prende al volo le occasioni della vita Tra le tante stranezze che il calcio regala ne arriva una sorprendente dalla Francia. Pippo Inzaghi, attuale allenatore del Palermo e indimenticato bomber è diventato una parola da dizionario. Sì perché i francesi hanno ideato “Inzaghì”, neologismo che indica uno che sa cogliere al volo le occasioni della vita. Ne scrive Libero “Inzaghì, con l’accento – rigorosamente – sulla i finale. Per noi tutti è SuperPippo, il campione del mondo che ha fatto sognare i tifosi di Juventus e Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
