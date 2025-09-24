Piovani dopo il ko contro la Juve | Avremmo meritato il pareggio il loro portiere…
Le parole di Gianpiero Piovani, allenatore dell’Inter Women, dopo la sconfitta in semifinale di Serie A Women’s Cup. I dettagli. Gianpiero Piovani ha parlato a Sky Sport e ad Inter TV dopo Juventus – Inter Women, terminata 2-1. PRESTAZIONE NONOSTANTE LA SCONFITTA – Sono molto contento per la prestazione, è anche vero che abbiamo concesso il primo gol su palla inattiva dove sapevamo che fossero molto brave. Il secondo gol è arrivato su errore nostro, però meritavamo il pareggio perché abbiamo avuto tante occasioni e il portiere della Juve ha fatto i miracoli. Però la strada è quella giusta, se c’è questo spirito e questa voglia di crederci sempre un allenatore è tranquillo nonostante la sconfitta. 🔗 Leggi su Internews24.com
