Pioggia nubifragi e calo termico in arrivo in Italia | le previsioni meteo di Giuliacci e le regioni a rischio

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Questa è la settimana dal punto di visto meteorologico più interessante degli ultimi mesi, per ricchezza di fenomeni e loro entità. In arrivo una doppia perturbazione con piogge e calo termico ovunque. Rischio nubifragi su alcune regioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pioggia - nubifragi

Grandine, vento a raffiche e pioggia torrenziale: nubifragi in Veneto. Alberi caduti e strade allagate

Ultima settimana di agosto tra caldo afoso e nubifragi: al Nord la pioggia di un mese in un solo giorno

Vacanze, il rientro degli italiani sotto pioggia e vento | Nubifragi e trombe d'aria al Centro-Nord

Varese, un nubifragio di pioggia e grandine ha attraversato la provincia - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, pioggia e nubifragi: scatta l’allerta arancione su Roma e Lazio https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/09/news/maltempo_roma_lazio_meteo_allerta_arancione-424836437/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Pioggia, nubifragi e calo termico in arrivo in Italia: le previsioni meteo di Giuliacci e le regioni a rischio; Meteo, arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco quando e dove; Meteo, maltempo in arrivo da lunedì: piogge e brusco calo termico su tutta Italia.

Arrivo di una tempesta autunnale con piogge intense e calo termico da Nord a Centro Italia - Il ciclone equinoziale porterà dal 22 settembre forti temporali e nubifragi in nord e centro Italia, con piogge intense e calo termico dopo un settembre caldo anomalo. Secondo gaeta.it

Meteo Italia 23-24 settembre: temporali, nubifragi e crollo termico, torna l’autunno - 24 settembre: piogge, temporali, nubifragi e crollo delle temperature. Riporta retemeteoamatori.it