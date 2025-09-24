Pioggia i milioni di euro dal Governo per i consorzi industriali del Lazio

Frosinonetoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 19 maggio 2025, il Governo ha ripartito le nuove risorse destinate a sostenere le attività economiche nei territori colpiti da fenomeni di deindustrializzazione. Il provvedimento assegna 100 milioni di euro al Consorzio Industriale del Lazio, da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pioggia - milioni

Il Galatasaray paga la clausola per Osimhen e fa felice il Napoli: in arrivo una pioggia di milioni

Pioggia di milioni per Sinner: ecco quanto ha incassato l’azzurro dopo Wimbledon

Premier League, pioggia di milioni per gli attaccanti: Gyokeres al centro del mercato

Pioggia i milioni di euro dal Governo per i consorzi industriali del Lazio; Università di Torino, pioggia di milioni dal governo: 341 milioni di euro contro ogni previsione. Addio tagli dopo il buco in bilancio; Università italiane, pioggia di fondi dal Governo: +336 milioni nel 2025.

pioggia milioni euro governoPioggia di bonus autunnali 2025: gli aiuti da non perdere per famiglie e studenti - Asilo nido, psicologo, affitto, sport e mobilità: scopri i bonus autunnali 2025 per famiglie e studenti con ISEE medio- Scrive tag24.it

Mille emendamenti alla Finanziaria quater, stop alle mancette e pioggia di proposte di modifica - Si arriva ad una somma superiore ai 900 fra nuovi emendamenti ed emendamenti riproposti e a questi mancano ancora le proposte di modifica del governo. Segnala blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Pioggia Milioni Euro Governo