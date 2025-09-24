Pioggia e schiarite tempo instabile | crollo delle temperature entro il weekend

Proseguono le condizioni di tempo instabile sulla nostra regione a causa di una goccia fredda posizionata tra Francia e Alpi occidentali. La situazione rimarrà invariata per alcuni giorni, con temperature in ulteriore calo e al di sotto delle medie stagionali. Le previsioni di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 24 settembre 2025 Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso con qualche temporanea schiarita più probabile sui settori di pianura. Piogge e temporali sparsi saranno possibili su tutti i settori, alternati a fasi di tempo asciutto. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni verso sera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Pioggia e schiarite, tempo instabile: crollo delle temperature entro il weekend

In questa notizia si parla di: pioggia - schiarite

Il caldo intenso si prende una pausa: week end tra pioggia e schiarite

Meteo Napoli, oggi pioggia e schiarite: le previsioni fino a mercoledì 30

Settimana instabile: sole e schiarite, ma pioggia sempre in agguato

Nel nord delle isole più elevate, prevalgono cieli nuvolosi con schiarite nelle ore centrali, dove non si escludono precipitazioni deboli e occasionali. Nel resto delle zone, cieli poco nuvolosi o con intervalli, dove c'è una bassa probabilità di qualche pioggia deb - facebook.com Vai su Facebook

#meteo #Toscana: flusso umido da ovest porta molte nubi sul nord e qualche debole pioggia fino al primo pomeriggio, poi schiarite via via più ampie. Sole al sud. Da domani fino al weekend tempo estivo e temp sopra media con punte di 32°C. - X Vai su X

METEO VENETO – Inizio settimana con maltempo su tutta la regione; Fine agosto con tempo instabile, piogge sparse, poi schiarite: le previsioni meteo del weekend; Meteo, settimana instabile in Veneto: «Pioggia e schiarite, temperature sotto la media».

Piogge, sole, temporali e schiarite: il meteo altalenante di autunno per Napoli e Campania - Un inizio di autunno particolare su Napoli e Campania, caratterizzato dall'alternanza tra pioggia, sole e temperali per diverso tempo ... Scrive fanpage.it

Maltempo, ancora pioggia e temporali: prolungata l'allerta meteo - La Sala operativa regionale della Protezione civile ha per questo esteso fino alle ore 8 di domani il c ... Come scrive pisatoday.it