Pio Esposito Inter per confermarlo in prima squadra i nerazzurri hanno accantonato quel possibile acquisto | la rivelazione a sorpresa
Pio Esposito Inter, per confermarlo in prima squadra i nerazzurri hanno accantonato quel possibile acquisto: la rivelazione sull’estate. Il giovane attaccante Francesco Pio Esposito è ormai al centro dell’attenzione di tifosi, addetti ai lavori e stampa. Nonostante il grande clamore, il ragazzo classe 2005 sembra restare concentrato sul campo. Dopo aver giocato 90 minuti contro l’ Ajax in Champions League e 77 minuti contro il Sassuolo in Serie A, Esposito ha dimostrato qualità tecniche e capacità di sacrificio: protezione del pallone, assist, conclusioni e tiri pericolosi che hanno richiesto interventi decisivi dei portieri avversari. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: esposito - inter
Calciomercato Inter LIVE: la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito, si allontana Hojlund, aumentano le pretendenti per Calhanoglu
Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu
Monza-Inter 2-2, 5-7 d.c.r.: nerazzurri beffati da Azzi nel finale. Prodezza di Pio Esposito
Inter-Sassuolo 2-1, le pagelle: Carlos Augusto (6,5), che coraggio Pio Esposito (6,5). Cheddira (7) - facebook.com Vai su Facebook
#ForzaInter #InterSassuolo #Dimarco #CarlosAugusto #Sucic #Esposito - X Vai su X
Ajax-Inter, le pagelle: De Vrij lucido e puntuale, Pio Esposito non soffre al debutto; Calciomercato Inter: rivelazione Pio Esposito, quanto vale ora; Stramaccioni: Pio Esposito mi ricorda il primo Toni, l'Inter fa bene a confermarlo.
Inter, Pio Esposito il maratoneta: ad Amsterdam sacrifico per la squadra, corsi più di 11 km - Dopo la stagione allo Spezia esaltante, l'attaccante ha fatto ritorno alla base disputando. Riporta tuttomercatoweb.com
Pio Esposito diventa un caso, l’Inter nel mirino: “5 partite e 45 milioni” - Il giocatore nerazzurro al centro di una polemica piuttosto aspra, ecco il motivo delle critiche all'attaccante e al club ... Secondo calciomercato.it