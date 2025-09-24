Pino Insegno la rivelazione dell’attrice | Noi insieme io avevo 14 anni e lui 27

L’attrice italiana ha riportato alla luce un ricordo che ha lasciato il pubblico senza parole. Ospite del programma La Volta Buona, la showgirl 53enne ha raccontato di aver vissuto la sua prima storia d’amore all’età di soli 14 anni, con un uomo già molto noto nel mondo dello spettacolo e più grande di lei. Si tratta di Pino Insegno, che allora aveva 27 anni. Una rivelazione che ha immediatamente acceso discussioni e sollevato reazioni contrastanti. La confidenza è arrivata durante una conversazione con Caterina Balivo, che ha introdotto l’argomento parlando di relazioni caratterizzate da grandi differenze d’età. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

