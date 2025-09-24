Pino Corrias | Formare i magistrati in carcere | la proposta Sciascia-Tortora

La proposta risale al 2006, ma nasce vent’anni prima da due galantuomini: Leonardo Sciascia ed Enzo Tortora. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pino Corrias: Formare i magistrati in carcere: la proposta Sciascia-Tortora

In questa notizia si parla di: pino - corrias

L'invecchiamento collettivo italiano sempre più grave. Pino Corrias: «Sono premiati i veterani, non i giovani»

Pino Corrias: Maturità, il silenzio degli studenti all’orale vale mille parole

Pino Corrias: La dipendenza dal tutto e subito a portata di app

“Garlasco e dintorni: i processi mediatici” rivedi l'incontro con Roberta Bruzzone, Pino Corrias e Selvaggia Lucarelli alla Festa del Fatto Quotidiano - facebook.com Vai su Facebook

Un secolo fa nasceva lo scrittore italiano che ha inventato una lingua (e un personaggio famoso come Pinocchio) - X Vai su X

Pino Corrias: Formare i magistrati in carcere: la proposta Sciascia-Tortora.

Pino Corrias: Formare i magistrati in carcere: la proposta Sciascia-Tortora - Il compito di Vanity Fair è informarvi, emozionarvi, ispirarvi e divertirvi. Segnala vanityfair.it

Pino Corrias: Processo a Ciro Grillo, uno scandalo durato sei anni - Quasi due anni di indagini, poi il rinvio a giudizio e ritardi nelle udienze: la vicenda che vede Ciro Grillo e tre amici genovesi accusati di stupro è uno scandalo sia per la vittima sia per gli accu ... Secondo vanityfair.it