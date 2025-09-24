“ Pink Floyd – Pigs Might Fly La Vera Storia ” è il titolo della biografia firmata da Mark Blake, in uscita per la prima volta in Italia mercoledì 24 settembre. “ Pink Floyd – Pigs Might Fly La Vera Storia ” è il titolo della biografia firmata da Mark Blake, in uscita per la prima volta in Italia mercoledì 24 settembre. Il volume pubblicato da Il Castello collana Chinaski, è l’ultima e più aggiornata versione di quella che è definita dalla stampa internazionale come l’ opera letteraria definitiva sui Pink Floyd. Il giornalista inglese Mark Blake grazie a svariate interviste con tutti i membri della band e centinaia di amici, collaboratori, parenti e fidanzate, ricostruisce dai primi Anni ’60 tutto quello che ha rappresentato e continua a rappresentare una delle più iconiche rock band mondiali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pink Floyd, esce per la prima volta in Italia la biografia Pigs Might Fly