Il professore israeliano Pini Zorea, docente ospite di un corso di dottorato al Politecnico di Torino e titolare di insegnamento all?Università israeliana di Braude, è stato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pini Zorea, il prof sospeso dal Politecnico di Torino: «A Gaza nessun genocidio. L?esercito israeliano? Sono incidenti, non attacchi ai civili»

Politecnico di Torino, sospeso docente israeliano Pini Zorea per aver definito Idf come "esercito più pulito del mondo", rettore: "Inammissibile"

Politecnico Torino, sospeso il professor Pini Zorea per elogio esercito israeliano: "Posso dirvi che l'Idf è l'esercito più corretto del mondo". Il servizio di Massimo Postiglione

Il prof israeliano contestato al Politecnico: “Chiesta la mia cacciata senza ascoltarmi” - Aveva detto che l’Idf è “l’esercito più pulito del mondo: a Gaza è guerra, non genocidio”. Segnala torino.repubblica.it