Pinguini Tattici Nucleari servono il caffè rigorosamente Amaro a centinaia di fan – IL VIDEO

Ilfattoquotidiano.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Pinguini Tattici Nucleari hanno preparato il caffè a centinaia di fan per festeggiare l’uscita in radio, il 26 settembre, del nuovo singolo “ Amaro “. Su un truck, con grembiuli e tazzine, un gesto semplice si è trasformato in un momento di condivisione. Il caffé è stato servito amaro e, per ottenere la possibilità di addolcire la propria tazzina, i fan hanno scritto su una cartolina un ricordo “amaro”, ricevendo così in cambio una bustina di zucchero. “La parola Amaro è una sintesi tra due altre parole, amare e amato. – racconta Riccardo Zanotti – Sono presente e passato che dialogano. Vicino alla mia vecchia scuola superiore c’è uno skatepark dove, da adolescenti, ci si andava a ‘imboscare’ la notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

pinguini tattici nucleari servono il caff232 rigorosamente amaro a centinaia di fan 8211 il video

© Ilfattoquotidiano.it - Pinguini Tattici Nucleari servono il caffè rigorosamente “Amaro” a centinaia di fan – IL VIDEO

In questa notizia si parla di: pinguini - tattici

Scaletta Pinguini Tattici Nucleari concerto 2025 a Roma

Amici 24, Chiamamifaro aprirà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

Scaletta Pinguini Tattici Nucleari concerto 2025 a Roma

I Pinguini Tattici Nucleari festeggiano 'Amaro' servendo caffè ai fan; “Islanda”, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari è il viaggio dopo una rottura; Islanda, testo e significato del singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini Tattici Nucleari: “Amaro” in tutte le radio - Da venerdì 26 settembre sarà disponibile in radio AMARO (Epic/Sony Music Italy), il nuovo singolo dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI, nuovo estratto dell’album HELLO WORLD. Secondo radiowebitalia.it

pinguini tattici nucleari servonoPinguini Tattici Nucleari, da venerdì il nuovo singolo “Amaro” - "Amaro" è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, in radio da venerdì 26 settembre e nuovo estratto dall'ultimo album "Hello World". Segnala spettakolo.it

Cerca Video su questo argomento: Pinguini Tattici Nucleari Servono