Pinguini Tattici Nucleari servono il caffè rigorosamente Amaro a centinaia di fan – IL VIDEO
I Pinguini Tattici Nucleari hanno preparato il caffè a centinaia di fan per festeggiare l’uscita in radio, il 26 settembre, del nuovo singolo “ Amaro “. Su un truck, con grembiuli e tazzine, un gesto semplice si è trasformato in un momento di condivisione. Il caffé è stato servito amaro e, per ottenere la possibilità di addolcire la propria tazzina, i fan hanno scritto su una cartolina un ricordo “amaro”, ricevendo così in cambio una bustina di zucchero. “La parola Amaro è una sintesi tra due altre parole, amare e amato. – racconta Riccardo Zanotti – Sono presente e passato che dialogano. Vicino alla mia vecchia scuola superiore c’è uno skatepark dove, da adolescenti, ci si andava a ‘imboscare’ la notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
